Около 25 тыс. военнослужащих Нацгвардии США будут переброшены в Вашингтон
Около 25 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США будут переброшены в американскую столицу в связи с обеспечением безопасности на инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении командующего Национальной гвардии генерала армии Дэниела Хокансона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Министерство обороны дало согласие предоставить до 25 тыс. военнослужащих для поддержки обеспечения безопасности во время инаугурации избранного президента", - отметил он, добавив, что военнослужащие будут помогать Секретной службе США, отвечающей за безопасность на мероприятии. Ранее сообщалось, что в столицу будут переброшены 20 тыс. военнослужащих Нацгвардии.
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