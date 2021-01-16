Около 25 тыс. военнослужащих Нацгвардии США будут переброшены в Вашингтон

США 16 января 2021 02:46 (UTC+04:00)
Около 25 тыс. военнослужащих Нацгвардии США будут переброшены в Вашингтон

Около 25 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США будут переброшены в американскую столицу в связи с обеспечением безопасности на инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении командующего Национальной гвардии генерала армии Дэниела Хокансона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство обороны дало согласие предоставить до 25 тыс. военнослужащих для поддержки обеспечения безопасности во время инаугурации избранного президента", - отметил он, добавив, что военнослужащие будут помогать Секретной службе США, отвечающей за безопасность на мероприятии. Ранее сообщалось, что в столицу будут переброшены 20 тыс. военнослужащих Нацгвардии.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Скончался актер, сыгравший в сериале &quot;Санта-Барбара&quot;
Скончался актер, сыгравший в сериале "Санта-Барбара"
Сначала они распродавали экспонаты музеев, музыкальные инструменты великих мастеров, затем… - всемирно известный фотограф о разрушениях в городе Шуша (ФОТО)
Сначала они распродавали экспонаты музеев, музыкальные инструменты великих мастеров, затем… - всемирно известный фотограф о разрушениях в городе Шуша (ФОТО)
Танкист из Масаллы Интигам Аббасов – шехид, герой Карабахской войны. Его кумиром был Ази Асланов (ФОТО)
Танкист из Масаллы Интигам Аббасов – шехид, герой Карабахской войны. Его кумиром был Ази Асланов (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Выборы президента футбольного клуба "Барселона" перенесены на 7 марта Спорт 04:11
Байден заявил, что уверен в своей безопасности в свете предстоящей инаугурации США 03:47
Трамп поручил правительству свести к минимуму закупки китайских товаров США 03:28
Байден выдвинул Дэвида Коэна кандидатом на пост замдиректора ЦРУ США 03:05
Около 25 тыс. военнослужащих Нацгвардии США будут переброшены в Вашингтон США 02:46
Футболисты "Лацио" разгромили "Рому" в римском дерби Спорт 02:29
Pfizer вернется к исходному графику поставок вакцины от COVID-19 в ЕС с 25 января Европа 02:11
В Испании установлен антирекорд суточного прироста числа заражений коронавирусом Европа 01:43
Генсек ООН сделает прививку от коронавируса на следующей неделе В мире 01:24
В Великобритании четвертый день подряд умирает больше 1 тыс. больных COVID-19 в сутки Европа 01:02
В Мексике произошло землетрясение Другие страны 00:41
WhatsApp перенес на четыре месяца сроки введения новой политики из-за резкой критики ИКТ 00:25
В мире за сутки выявили более 709 тыс. случаев заражения коронавирусом - ВОЗ В мире 00:12
Китайские эксперты призвали приостановить использование вакцины Pfizer среди пожилых Другие страны 15 января 23:48
США ввели санкции против МВД Кубы США 15 января 23:35
Внешнеторговый оборот Кыргызстана за 11 месяцев 2020 года составил $5,1 млрд Кыргызстан 15 января 23:17
Товарооборот между Ираном и Туркменистаном увеличился втрое Экономика 15 января 23:14
Пандемия снизила доходы Грузии от туризма на 82% Грузия 15 января 23:11
В Финляндии зафиксировали 32 случая побочных эффектов от вакцины против коронавируса Европа 15 января 22:51
Президент Ильхам Алиев: Чай в стаканах «армуду» с пахлавой на Джыдыр дюзю. На радость друзьям и назло врагам (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15 января 22:22
Президент Ильхам Алиев: Увидеть Шушу, вернуться в Шушу – неповторимое чувство Политика 15 января 22:19
Президент Международной федерации дзюдо поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15 января 22:18
Президент Ильхам Алиев: Впервые за эти 30 лет Верховный главнокомандующий приехал в Шушу и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши Политика 15 января 22:14
Президент Ильхам Алиев: Подросшее за последние 17 лет поколение освободило наши земли Политика 15 января 22:11
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 2 млн В мире 15 января 22:05
Комитет ВОЗ по ЧС выступил против требования вакцинации от коронавируса при поездках В мире 15 января 21:51
Госдолг Кыргызстана составляет $4 млрд 887,46 млн Кыргызстан 15 января 21:49
Армения должна ответить перед международными судами - Лейла Абдуллаева Политика 15 января 21:49
Президент Ирана открыл завод по переработке сверхтяжелой нефти на острове Кешм Экономика 15 января 21:46
Президент Ильхам Алиев - международным организациям: подготовьте отчет здесь, а не в кабинетах Политика 15 января 21:33
Президент Ильхам Алиев: Всем семьям шехидов государство предоставит квартиры, дома Политика 15 января 21:31
Президент Ильхам Алиев: Сегодня я привез в Шушу бюсты наших гениальных личностей – Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля Политика 15 января 21:26
Президент Ильхам Алиев: В мае 1992 года в результате предательства тандема НФА-Мусават Шуша оказалась под оккупацией Политика 15 января 21:24
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ впредь будет жить в Шуше вечно Политика 15 января 21:24
Президент Ильхам Алиев: Шушу невозможно представить без Джыдыр дюзю, а Азербайджан – без Шуши Политика 15 января 21:22
Президент Ильхам Алиев: 39 лет назад состоялось открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа. В то время я стоял на этом месте Политика 15 января 21:21
Президент Ильхам Алиев: После осквернения бюстов наших гениальных личностей армяне перевезли их в Армению, чтобы расплавить и продать Политика 15 января 21:18
Президент Ильхам Алиев: Я сказал: нет, мы установим бюсты на своем месте лишь после освобождения Шуши от врага, и установили Политика 15 января 21:15
В Грузии предприятия производящие продукты питания получат субсидии на электроэнергию Грузия 15 января 21:05
Самый оптимальный вариант для армян - принять реальность - политолог Политика 15 января 20:30
Состоялось первое в 2021 году заседание Экономического совета Азербайджана Экономика 15 января 20:19
Шушинцы: Мы горды видеть нашего президента в Шуше - репортаж Trend из Агдама Общество 15 января 20:17
В регионах Азербайджана еще 20 семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено жилье (ФОТО) Общество 15 января 19:39
При поддержке Фонда "YAŞAT" успешно прооперированы участники Отечественной войны, получившие тяжелые ранения (ФОТО) Общество 15 января 19:20
Возвращение Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в город Шуша памятников выдающихся личностей - незабываемое событие - Теймур Геокчаев Культура 15 января 19:13
В 2020 году Азербайджан увеличил в суммарном выражении объем экспортируемого газа Энергетика 15 января 18:48
Посол: Намерены установить связи между АЗЕРТАДЖ и алжирскими медиа Политика 15 января 18:47
В центрах "Служба ASAN" для раненных в ходе Карабахской войны и семей шехидов организована особая служба Общество 15 января 18:46
Грузия в некоторых сферах опережает европейские предпочтения в инновациях - MasterCard Бизнес 15 января 18:29
Упразднена созданная в 1996 году Госкомиссия Азербайджана по восстановлению и реконструкции пострадавших территорий Политика 15 января 18:25
Сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана по итогам 2020 года осталось положительным Бизнес 15 января 18:24
В 2020 году наибольшее количество зерна из Ставропольского края было отправлено в Азербайджан Бизнес 15 января 18:22
Возвращение Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой памятников Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля в Шушу является историческим событием - Омар Эльдаров Культура 15 января 18:17
Создано Азербайджанское агентство по разминированию Политика 15 января 18:10
Экспортные операции между Азербайджаном и Австралией существенно увеличились Бизнес 15 января 18:09
Президент Ильхам Алиев: Как лидеры мусульманских стран могут дружить с теми, кто разрушил мечети? Политика 15 января 18:09
Ни одному абоненту не приписывается долг помимо платы за использованный газ - ПО "Азеригаз" Общество 15 января 18:04
Президент Ильхам Алиев подарил мечети Саатлы в городе Шуша Коран Политика 15 января 18:01
До вакцинации проверку обязательно должен пройти участковый врач - минздрав Азербайджана Общество 15 января 18:00
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с финляндским коллегой Политика 15 января 17:52
Назначен новый спецпредставитель ОБСЕ по Южному Кавказу Политика 15 января 17:51
TAP будет проводить рыночные тесты каждые два года - управляющий директор Энергетика 15 января 17:48
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 15 января 17:45
Нахчыванский коридор создаст новую альтернативу для транспортировки грузов в восточном и западном направлениях Экономика 15 января 17:43
Регионы Азербайджана будут цифровизированы в рамках проекта Smart City ИКТ 15 января 17:32
Президент Ильхам Алиев: В ближайшее время мы планомерно обеспечим восстановление Шуши Политика 15 января 17:29
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на все угрозы, давление, телефонные звонки, я сказал, что мы пойдем до конца Политика 15 января 17:26
Президент Ильхам Алиев: Я приехал в Шушу по пути Победы Политика 15 января 17:25
Азербайджанским университетам необходимо создать виртуальные библиотеки - эксперт Общество 15 января 17:23
Афганистан всегда поддерживал Азербайджан в его справедливом деле - посол Политика 15 января 17:20
Видеокадры из села Гасымлы Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15 января 17:17
В Азербайджане выявлено еще 349 случаев заражения коронавирусом, 494 человека вылечились Общество 15 января 17:16
Группа поддержки российского экспорта в Азербайджан в 2020 г. оказала содействие внешнеторговым сделкам на сумму свыше $24 млн Бизнес 15 января 17:15
Президент Ильхам Алиев: Большое возвращение начинается, дан старт всем работам Политика 15 января 17:14
Вырос спрос на мраморные изделия завода в Ахалском регионе Туркменистана Бизнес 15 января 17:12
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: До скорой встречи, родная, любимая, неповторимая Шуша! (ФОТО) Политика 15 января 17:10
Международные структуры заинтересованы в сотрудничестве в рамках создания «Зоны зеленой энергии» в Карабахе (ФОТО) Энергетика 15 января 17:10
Скорость ветра в Ярдымлы достигала 32 м/с Общество 15 января 17:08
В Азербайджане ведется учет преподавателей, злоупотребляющих дистанционным обучением Общество 15 января 17:06
Об организации педагогической практики в Азербайджане Общество 15 января 17:06
Результаты мониторингов экзаменационной сессии будут проанализированы - минобразования Азербайджана Общество 15 января 17:03
Новая газокомпрессорная станция сдана в эксплуатацию в Туркменистане Энергетика 15 января 17:01
В Азербайджане по сегменту страхования автомобилей в 2020 году наблюдалась тенденция роста - Xalq Sığorta Финансы 15 января 16:58
В Азербайджане при переводе студентов не будут учитываться результаты некоторых экзаменов Общество 15 января 16:58
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева опубликовала стихотворение, написанное после поездки в город Шуша Политика 15 января 16:53
Кабмин назвал сроки начала вакцинации в Азербайджане Общество 15 января 16:52
Разблокировка транспортных коммуникаций на Южном Кавказе является крупной инфраструктурной стройкой - российский политолог Политика 15 января 16:49
В ООН считают, что мир уже не вернется к прежнему состоянию до пандемии Европа 15 января 16:47
В Азербайджане выдвигаются предложения об уступках при проведении экзаменов Общество 15 января 16:44
Азербайджанский манат занял шестое место в индексе Big Mac Экономика 15 января 16:36
ЕК обсуждает с производителями эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса Европа 15 января 16:35
Заявление МИД Армении направлено на разжигание вражды - Муса Гасымлы Политика 15 января 16:34
ВОЗ подвела итоги деятельности в Туркменистане за 2020 год Туркменистан 15 января 16:32
В Бельгии зафиксировали первый в стране случай смерти после применения вакцины Pfizer Европа 15 января 16:31
PASHA Bank завершил 2020 год со значительной прибылью Финансы 15 января 16:19
Дебют в Санкт-Петербурге, или "Дон Жуан" в исполнении азербайджанского вокалиста (ВИДЕО) Культура 15 января 16:17
Весь мир станет свидетелем стремительного восстановления экономики на освобождённых территориях Азербайджана - депутат Госдумы РФ Политика 15 января 16:12
Первый международный успех от азербайджанских школьников в 2021 году ИКТ 15 января 16:09
Выход TAP за пределы проектной мощности может быть рассмотрен в случае устойчивого спроса Энергетика 15 января 16:06
Карабахский филиал Общественного объединения "Региональное развитие" будет функционировать в г. Шуша Политика 15 января 16:01
Все новости