Apple работает над более легкой и тонкой версией MacBook Air

Компания Apple разрабатывает более легкую и тонкую версию ноутбука MacBook Air. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, новый ноутбук может выйти во второй половине 2021 года или в 2022 году. В нем будет присутствовать технология беспроводной зарядки MagSafe, а также процессор следующего поколения. Сделать устройство компактнее планируется путем уменьшения рамок вокруг 13-дюймового дисплея.

Новая модель будет снабжена двумя портами USB4. Отмечается, что при этом привычная версия MacBook Air останется в продаже, обновленная же модель будет более дорогой.

Как отметили собеседники Bloomberg, Apple также рассматривает возможность создания более крупного MacBook Air с 15-дюймовым экраном, однако это будет реализовано не в ближайшее время и не в следующей линейке продуктов. Представители производителя отказались комментировать агентству данную информацию.

По данным Bloomberg, также компания готовится обновить еще ряд своих компьютеров, в том числе MacBook Pro. В частности, в него вернут слот для SD-карт.