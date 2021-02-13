Зеленый чай уничтожает раковые клетки - американские ученые
Летучее вещество EGCG (галлат эпигаллокатехина) из зеленого чая уничтожает раковые клетки. Исследование американских ученых, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, опубликовал журнал Nature Communications.
Вещество заставляет производить белок p53, который отвечает за самоуничтожение клетки при серьезных повреждениях ДНК. Из-за мутаций в гене образуются раковые опухоли. Из-за этого рак гораздо лучше лечится химиотерапией.
Ученые определили, что иногда ген p53 остается невредимым, но его активность снижается из-за вариаций в других участках ДНК.
Вещество EGCG находится в листьях зеленого чая и подавляет воспаления в организме человека и животных.
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