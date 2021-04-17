Проблемы с электрикой Boeing 737 MAX могут касаться нескольких компонентов

Потенциальные электрические неполадки самолетов Boeing 737 MAX могут затрагивать большее число компонентов, чем предполагалось ранее. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На прошлой неделе авиастроительная компания Boeing рекомендовала 16 своим клиентам устранить потенциальную проблему с электрическим оборудованием в конкретной группе самолетов 737 MAX до начала дальнейших полетов и добавила, что известит клиентов о конкретных номерах бортов, затронутых проблемой, а также даст указания относительно соответствующих действий по устранению проблемы.

По сведениям The Wall Street Journal, проблема связана с нанесением лакокрасочного покрытия в начале 2019 года. Применяемая тогда технология может влиять на заземление систем самолета и затрагивать панель приборов в кабине пилотов и запасную систему электропитания. Потенциальные неполадки могут присутствовать в 90 авиалайнерах, переданных авиакомпаниям, и во многих самолетах, которые еще не были переданы заказчикам.

Отмечается, что пассажирские авиаперевозчики рассчитывают на Boeing 737 MAX в свете увеличения пассажиропотока. В то же время компании, занимающиеся грузоперевозками, не испытали проблем из-за приостановки использования этих самолетов и смогли перераспределить нагрузку на другие транспортные средства.

Эксплуатация Boeing 737 MAX прерывалась ранее из-за технических проблем, вызвавших две катастрофы. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство корпорации Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостанавливали эксплуатацию самолетов этой серии.