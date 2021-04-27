Нацразведка США приступила к созданию центра по борьбе с иностранным влиянием
Аппарат директора Национальной разведки США Эврил Хейнс приступил к созданию центра по борьбе с тайным иностранным влиянием на внутриполитические процессы в стране. Об этом сообщила в понедельник газета Politico, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Официальный представитель аппарата главы нацразведки заявил ей, что эти меры принимаются "в свете меняющихся угроз и в поддержку нарастающих требований [американской] политики и Конгресса" США. Так называемый центр по борьбе со злонамеренным иностранным влиянием предполагается создать "в максимально сжатые сроки", подчеркнул этот чиновник.
Он отказался уточнить, когда именно центр может приступить к работе. Бюджет этой структуры также неизвестен.
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