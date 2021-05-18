В США встречу Путина и Байдена ждут на одной из предстоящих недель
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена должна состояться на одной из предстоящих недель. Об этом заявил во вторник в Рейкьявике госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы ожидаем, что встреча [Путина и Байдена] состоится на одной из предстоящих недель <...>. Я считаю важной возможность обсуждать вопросы лицом к лицу снова.", - отметил глава американского ведомства.
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