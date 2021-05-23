США заявили о приверженности двухгосударственному решению по Ближнему Востоку

Двухгосударственное решение остается единственным путем урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

"В конце концов, это единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства и единственный способ дать государство палестинцам, на что они имеют право", - сказал он.

Госсекретарь при этом добавил, что, хотя это путь, которым следует идти, достижение урегулирования на основе данного принципа "не вопрос сегодняшнего дня". Блинкен указал, что сейчас надо добиться сохранения перемирия, а также предпринять усилия по восстановлению Газы. Он подчеркнул, что необходимо помочь живущим в Газе палестинцам, хотя контроль над ней остается в руках ХАМАС.

С 10 мая действующие в секторе Газа палестинские радикальные группировки и израильская армия обменивались ударами. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Перемирие вступило в силу 21 мая. Однако в пятницу на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли беспорядки. В них пострадали, по данным палестинских СМИ, не менее 35 человек.