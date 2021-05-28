Кремль сожалеет, что США решили не возвращаться в Договор по открытому небу

Решение США не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) вызывает сожаление в Кремле. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Здесь можно только выразить свои сожаления", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать данное решение Вашингтона.

"Договор остается, правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос, может ли быть предложена другая форма сотрудничества по этой тематике, Песков отметил, что "все остальное относится к вопросам стратстабильности, к мерам укрепления доверия", составной частью которых являлся и пока все еще является ДОН.

В четверг официальный представитель Госдепартамента подтвердил ТАСС, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в Договор по открытому небу.