Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения здания во Флориде

Число погибших при обрушении в четверг жилого дома во Флориде увеличилось до четырех, судьба 159 человек остается неизвестной. Об этом заявила в четверг глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, транслировавшейся онлайн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили информацию о судьбе 120 человек, с которыми все в порядке, но, к сожалению, количество людей, чья судьба остается неизвестной, выросло за ночь до 159", - сказала она. По ее словам, подтверждена смерть четырех человек.

Глава округа добавила, что спасательная операция продолжается и сотрудники экстренных служб пока используют лишь легкую технику для разбора завалов в случае необходимости. "Мы продолжим спасательную операцию, потому что еще надеемся найти живых людей. Мы используем собак и сонары, чтобы их обнаружить", - сказала она.

Ранее телекомпания ABC со ссылкой на источники в местной администрации информировала о трех жертвах, а официальные данные свидетельствовали об одном погибшем. До 99 человек числились пропавшими.

12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд (штат Флорида) в ночь на четверг. Президент США Джо Байден подписал в ночь на пятницу указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида.