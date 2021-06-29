Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11
Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 11, судьба 150 человек остается неизвестной. Об этом сообщила в понедельник журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Подтверждена гибель 11 человек", - сказала она. Согласно последним данным властей, неизвестной остается судьба 150 человек.
Кава констатировала, что власти пытаются уточнить информацию о том, сколько людей было в доме. По словам главы округа, удалось собрать около $1,6 млн в качестве благотворительной помощи семьям погибших и пострадавших.
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