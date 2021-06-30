Байден намерен починить в США старые трубопроводы и наладить скоростной интернет

Президент США Джо Байден, представляя во вторник в штате Висконсин план модернизации инфраструктуры, заявил о необходимости приведения в порядок старых трубопроводов и развития транспортных перевозок. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома,передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Байден 24 июня вместе с группой сенаторов от обеих партий согласовал пакет ассигнований с целью модернизации инфраструктуры страны на $1,2 трлн. Одновременно глава Белого дома намерен добиваться принятия так называемого примирительного плана, включающего меры по поддержке семей.

По утверждению Байдена, договоренность с законодателями по пакету развития инфраструктуры продвигает его "Американский план рабочих мест". "Это вложения в модернизацию инфраструктуры, создание миллионов высокооплачиваемых рабочих мест, <...> что позволяет США конкурировать со всем миром в XXI веке, потому что Китай пытается нас обогнать в плане инфраструктуры", - считает он.

"Протяженность наших трубопроводов составляет тысячи миль, подавляющее большинство трубопроводов старше 60 лет, а некоторые и 80 лет, многие протекают", - отметил Байден. Президент также подчеркнул важность повсеместного доступа к высокоскоростному интернету.

Байден также коснулся темы электромобилей. "Китай намерен заполучить все. Они предоставляют больше электромобилей, чем весь остальной мир", - сказал он. По словам американского лидера, США занимают по данному показателю восьмое место, а Китай - второе. Однако глава Белого дома не пояснил, на чем базируются его оценки.

Перевозки и налоги

Байден подчеркнул, что план модернизации инфраструктуры предполагает крупнейшие инвестиции в общественные перевозки в истории США. "Перевозки будут безопаснее, быстрее и доступнее, - отметил он. - Больше возможностей с передвижением означает больше доступа к высокооплачиваемым рабочим местам. Одно исследование показало, что это ведет к более высоким зарплатам, потому что бизнес может привлечь больше покупателей при наличии [транспортной инфраструктуры]".

Байден подтвердил, что в рамках плана собирается "немного" повысить налоги для американцев, зарабатывающих более $400 тыс. год. "Я взял на себя обязательство, что не поддержу повышение налога для тех, кто зарабатывает менее 400 тыс. В законопроекте нет и налога на газ. Рабочие семьи и так заплатили достаточно", - сказал он.

Две инициативы

Президент 26 июня призвал лидера демократического большинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера (от штата Нью-Йорк) внести в верхнюю палату как согласованный с группой сенаторов пакет модернизации инфраструктуры, так и "примирительный план". Байден представил 31 марта проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США объемом более 2 трлн долларов. Республиканцы выступали за значительное сокращение этого объема.