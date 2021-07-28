Трамп выступил против ужесточения ковидных ограничений

Бывший президент США Дональд Трамп высказался против ужесточения ковидных ограничений, которые будут распространяться в том числе на детей. Об этом говорится в его заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Джо Байден (действующий президент США) и его администрация не вынесли никаких уроков из прошлого года. Отважные американцы научились безопасно и с ответственностью жить и бороться [с распространением вируса]", - отметил Трамп.

"Мы не двинемся в обратном направлении. Мы не станем надевать маски на наших детей", - указал он, призвав жителей США "не сдаваться". При этом он подчеркнул, что нынешнее американское руководство не доверяет ученым.

Ранее во вторник руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски заявила, что власти страны ужесточили рекомендации по ношению масок для вакцинированных от ковида. В частности, ЦКПЗ рекомендовали даже полностью вакцинированным людям носить маски в помещениях в общественных местах, чтобы помочь предотвратить передачу варианта "дельта" и защитить других. Рекомендации распространяются на учителей, других работников школ и учащихся вне зависимости от того, были ли они вакцинированы.