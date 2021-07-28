Пентагон сообщил, что размещение новых перехватчиков ПРО на Аляске идет по графику

Планы развертывания на Аляске новых перехватчиков и станции радиолокационного слежения (РЛС) американской системы противоракетной обороны (ПРО) реализуются без отставания по графику. Это подтвердил в среду на брифинге для журналистов в Пентагоне глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхёрк. Он также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Перехватчики нового поколения , как планируется, будут развернуты в 2028 году. Насколько мне известно, все это в настоящее время совершенно точно остается в таком графике", - заявил военачальник.

Он утверждал, что Агентство по ПРО Пентагона, объявившее еще в марте о подписании контракта на разработку этих противоракет с корпорациями Lockheed Martin и Northrop Grumman, наладило процесс, позволяющий ускорить создание данных вооружений. "Я воодушевлен процессом, который они [должностные лица Агентства по ПРО] организовали и который стимулирует конкуренцию и инновации, позволяет развернуть этот потенциал быстрее. С нетерпением жду этого", - сказал Ванхёрк.

"Агентство по ПРО также концентрирует внимание на новой РЛС распознавания целей большой дальности, которая станет ключевой частью потенциала ПРО. Они [представители Агентства по ПРО] движутся с этим по графику. Они сейчас находятся на этапе начальной оперативной готовности. С нетерпением жду ввода этого [объекта] в строй в ближайшем будущем", - отметил генерал.

Ранее сообщалось, что военное ведомство США намерено ассигновать почти $18 млрд на создание упомянутых перехватчиков. Пока Lockheed Martin и Northrop Grumman заняты разработкой необходимых для этого технологий. Предполагается, что затем, после утверждения решений на этот счет, с одной из двух фирм Пентагон подпишет соглашение непосредственно о производстве перехватчиков нового поколения. Ожидалось, что речь пойдет о 31 перехватчике, 10 их которых будут предназначены для проведения испытаний. Агентство по ПРО весной уточняло, что рассчитывает получить их "не позднее 2028 года". А строительство нового радара системы ПРО идет на Аляске на военной базе Клир. Оно прерывалось на какое-то время из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом.