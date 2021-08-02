Власти США привлекают популярных блогеров для популяризации вакцинации

Федеральные и местные власти США связались с рядом популярных создателей контента в Сети для того, чтобы те помогли продвигать идею необходимости вакцинации от коронавируса среди своей аудитории. Об этом сообщила газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, Белый дом договорился с 50 блогерами с большим числом подписчиков из популярных интернет-площадок TikTok, Twitch и YouTube. Помимо этого, власти штатов и округов связались с местными блогерами, которым предлагается до $1 тыс. в месяц за продвижение вакцинации среди своей аудитории.

Отмечается, что подобные меры нацелены на молодую аудиторию, так как менее половины американцев в возрасте от 18 до 39 лет прошли вакцинацию, при этом доля получивших прививки жителей США старше 50 лет превышает две трети. Власти надеются, что блогеры смогут противопоставить свое влияние все возрастающему объему дезинформации о вакцинах.

В субботу газета The Washington Post сообщила со ссылкой на экспертов, что число новых случаев заражения коронавирусом в США в августе может увеличиться до 140 тыс. - 300 тыс. в сутки, это связано с распространением в стране штамма "дельта". Как отмечает издание, число случаев госпитализации заразившихся коронавирусом за последние полтора месяца выросло в среднем на 40% по стране, а количество летальных исходов - почти на 30%. Медики призывают проходить вакцинацию, так как в большинстве случаев тяжелое течение болезни и летальные исходы наблюдаются у людей, которые не делали прививку.

Наиболее серьезная ситуация складывается в штате Флорида, который днем ранее установил антирекорд по суточному числу заразившихся. Как отмечает агентство AP, каждый пятый случай инфицирования коронавирусом в стране приходится именно на этот штат.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии было выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 613 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.