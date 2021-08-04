США направили свыше 110 млн вакцин от COVID-19 в более чем 60 стран

В Белом доме заявили, что США пожертвовали и отправили более 110 миллионов доз вакцин от COVID-19 в более чем 60 стран мира. Об этом сообщает Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Препараты были выделены из излишков запасов, образовавшихся на фоне замедления темпов вакцинации в США. Примерно 90 млн имеющих на это право американцев в возрасте старше 12 лет еще не получили ни одной дозы вакцины.

Администрация президента США Джо Байдена озвучила планы, по которым в конце августа США начнут поставки 500 млн доз вакцин Pfizer, которые должны распределить среди 100 стран с низким уровнем дохода к июню 2022 года. В июне Белый дом опубликовал список государств, которые должны были получить 55 млн доз вакцин от коронавируса в соответствии с обещанием Байдена предоставить 80 млн доз вакцин странам с низким и средним уровнем дохода.

Байден также подчеркнул, что стратегия Вашингтона состоит в замедлении распространения коронавируса в других государствах. Он добавил, что США пожертвовали странам с низким и средним уровнем дохода больше вакцин, чем весь мир в целом.