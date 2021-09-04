США и ФРГ проведут в ближайшие дни виртуальную министерскую встречу по Афганистану

США и ФРГ намерены в ближайшие дни провести виртуальную многостороннюю министерскую встречу по Афганистану. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен сообщил в пятницу на пресс-конференции в Госдепартаменте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Блинкен отметил, что в предстоящее воскресенье он поедет в Доху, где встретится с представителями руководства Катара, чтобы от имени США поблагодарить их за содействие в вопросе эвакуации людей из Афганистана. Кроме того, он встретится с доставленными в Доху афганскими беженцами.

"Оттуда я направлюсь на авиабазу Рамштайн в Германии, где у меня опять же будет возможность встретиться с афганцами, ожидающими обработки [их документов], и американцами, которые этим занимаются. Я также встречусь с министром иностранных дел ФРГ [Хайко] Маасом, и мы проведем министерскую встречу по Афганистану с ним очно, а потом виртуально с другими партнерами, в числе которых более 20 стран, которые содействовали в перевозке и переселении афганцев, а также в привлечении [движения] "Талибан" к соблюдению своих обязательств", - сказал он.

Как пояснила позднее пресс-служба Госдепа, поездка Блинкена продлится с 5 по 8 сентября. В Дохе он встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и вице-премьером, главой МИД Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, а также другими представителями руководства страны. В Германию госсекретарь прибудет в среду, 8 сентября.