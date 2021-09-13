В аэропорт Кабула прибыл первый после вывода ВС США международный коммерческий рейс

Первый после вывода Вооруженных сил США и прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" самолет, совершивший международный коммерческий авиарейс, приземлился в понедельник в аэропорту Кабула. Об этом сообщило Agence France Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, воздушное судно принадлежит авиакомпании Pakistan International Airlines, прибыло из Исламабада. Утверждается, что "на его борту находилось всего около 10 человек; по всей видимости, членов экипажа было больше, чем пассажиров".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной решения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские войска в ночь на 31 августа полностью оставили Афганистан.