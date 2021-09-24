Рынок акций США завершил торги уверенным ростом 2-й день подряд

Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом вторые торги подряд на итогах сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Подъем Dow Jones и Standard & Poor's 500 в четверг стал максимальным за два месяца, отмечает MarketWatch.

Американский ЦБ сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также он сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. При этом в сообщении Федрезерва отмечалось, что в скором времени может потребоваться сокращение объемов выкупа активов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что о старте сворачивания программы количественного смягчения может быть объявлено уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября. Более того, он отметил, что ЦБ "легко" может начать сокращать выкуп активов в ноябре в случае поступления сильных данных по рынку труда.

Пауэлл не исключил, что программа выкупа активов может быть завершена к середине 2022 года.