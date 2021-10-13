В метро Вашингтона поезд сошел с рельсов
Поезд сошел с рельсов во вторник рядом со станцией метро Вашингтона "Арлингтонское кладбище" на синей линии. Об этом сообщило транспортное управление Вашингтона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Ожидаются задержки движения поездов в оба направления [на синей линии] из-за схода с рельсов поезда недалеко от "Арлингтонского кладбища", - говорится в сообщении в Twitter управления.
По данным местного отделения телеканала NBC, пассажиры провели в поезде более часа. На месте происшествия работают пожарные, они будут выводить людей со станции. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Пока неизвестно, что стало причиной аварии.
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