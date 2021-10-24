Мощный шторм обрушился на берег Северной Калифорнии в это воскресенье, затопив автомагистрали и повалив деревья, сообщает Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Проливной дождь и сильный ветер сопровождали приход атмосферной реки - длинного и широкого шлейфа влаги, пришедшего из Тихого океана, который, по прогнозам, должен двигаться на юг в течение следующих нескольких дней.

Сообщается о наводнении в районе залива Сан-Франциско, перекрытии улиц в городе Беркли и затоплении площади Бэй-Бридж в Окленде. К восходу солнца в воскресенье на горе Тамальпайс (Mount Tamalpais) к северу от Сан-Франциско было зафиксировано более 15 сантиметров осадков, выпавших за 12 часов. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба в Twitter. К югу от Сан-Франциско в горах Санта-Крус жителей попросили эвакуироваться.

Дорожный патруль Калифорнии закрыл трассу State Route 70 в округе Батт из-за оползней.