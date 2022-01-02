Власти Колорадо продолжают подсчитывать ущерб от природного пожара

США 2 января 2022 12:41 (UTC+04:00)
Власти Колорадо продолжают подсчитывать ущерб от природного пожара

Около тысячи домохозяйств и сельскохозяйственных построек разорены природным пожаром в американском штате Колорадо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает в воскресенье Associated Press.

Агентство отмечает, что эти данные не окончательные.

По его информации, семь человек получили травмы, еще трое пропали без вести.

Начато расследование причин пожара, который начался в минувший четверг. У следователей есть определенные подозрения, в частности, в одном доме проведен обыск, но о каких-либо деталях пока не сообщается.

Агентство напоминает, что в этом районе была крайне засушливая осень, после которой началась практически бесснежная, но ветреная зима.

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