Госдепартамент США одобрил продажу Иордании истребителей F-16

Американский госдепартамент одобрил продажу Иордании 12 истребителей F-16, сопутствующего оборудования и компонентов боеприпасов по ориентировочной стоимости $4,21 млрд, передает Trend cо ссылкой на Интерфакс.

Одновременно Саудовская Аравия получила разрешение на покупку 31 Многофункциональной системы распространения информации MIDS-LVT за $23,7 млн для модернизации своих систем противоракетной обороны.

Объединенным Арабским Эмиратам было одобрено приобретение запасных частей для своих систем противоракетной обороны на сумму $30 млн.

В сообщениях Пентагона, касающихся одобрения Госдепом продаж военной техники, не говорится о том, что контракты уже подписаны и переговоры завершены.