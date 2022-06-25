Крупный караван мигрантов направился с юга Мексики к границе с США

Новый караван, в состав которого преимущественно вошли граждане Венесуэлы, выдвинулся из мексиканского города Тапачула на южной границе в направлении США. Об этом пишет венесуэльское издание El Diario, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Новый караван в составе около 5 тысяч мигрантов пройдет из парка Двухсотлетия в городе Тапачула около 40 км до миграционного офиса в Уикстле (штат Чиапас), там они намерены получить временные разрешения для продвижения к северной границе», — сказано в сообщении.

По данным издания, в состав девятого с начала года крупного каравана, помимо венесуэльцев, вошли граждане Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Никарагуа, Гаити, Колумбии, Пуэрто-Рико, а также стран Африки и Китая.

Ранее сообщалось, что в США положение о высылке мигрантов по санитарным соображениям оставили в силе по суду.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Соединенных Штатов предложили отменить действие так называемого «Раздела 42», запрещающего въезд в страну мигрантов, в частности через мексиканскую границу, по санитарным соображениям. «Раздел 42» был принят во время каденции экс-президента США Дональда Трампа — он позволял на законных основаниях высылать большинство мигрантов.

Тем не менее судья Роберт Саммерхэйс вынес решение о том, что завершение действия «Раздела 42» должно быть проведено в обычном режиме с соблюдением всех необходимых процедур, а не в ускоренном.