В США распределят 296 тыс. доз вакцин для борьбы с оспой обезьян

Администрация США в ближайшие недели передаст властям штатов из федеральных запасов 296 тыс. доз вакцин, которые будут использованы для борьбы со вспышкой оспы обезьян в стране. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для борьбы с распространением заболевания в стране была принята национальная стратегия вакцинации от оспы обезьян. "С принятием сегодня национальной стратегии вакцинации от оспы обезьян Соединенные Штаты значительно расширяют распределение вакцин, выделяя 296 тыс. доз в ближайшие недели, при этом 56 тыс. из них будут выделены немедленно. В течение следующих месяцев станет доступно дополнительно еще 1,6 млн доз", - говорится в заявлении.