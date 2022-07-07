Блинкен обсудил продовольственную безопасность с главой МИД Пакистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и проблемы, касающиеся нехватки продовольствия в мире. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, руководители дипведомств отметили, что стремятся к "укреплению двустороннего сотрудничества <...> в сферах экономической стабильности, климата и здравоохранения". Они также "обсудили координацию действий с целью смягчения гуманитарного кризиса в Афганистане, поддержания стабильности в регионе, развития торговых и гуманитарных связей".

Кроме того, по словам Прайса, Блинкен и Бхутто Зардари говорили о связанных с событиями в Украине "разрушительных последствиях" для "продовольственной безопасности Пакистана и всего мира".