Палата представителей США проголосовала за вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила в понедельник резолюцию, поддерживающую вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает The Hill.

Резолюция была одобрена 394 голосами "за". "Против" высказались 18 законодателей, все они состоят в Республиканской партии.

Документ выражает поддержку решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО и призывает государства-члены Североатлантического альянса официально поддержать их вступление.

Ранее, 9 июня, комитет американского Сената по международным отношениям одобрил резолюцию, в которой содержался призыв к НАТО в кратчайшие сроки предоставить Финляндии и Швеции членство в альянсе.

Финляндия и Швеция официально станут членами НАТО после ратификации всеми государствами-членами протоколов о присоединении. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что процесс может занять несколько месяцев.