Трамп отказался отвечать на вопросы генпрокурора Нью-Йорка в рамках расследования

Бывший президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс в рамках расследования о возможном завышении цен на недвижимость со стороны организации Трампа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Reuters.

По информации агентства, Трамп отказался отвечать на вопросы прокурора, сославшись на свое конституционное право не свидетельствовать против самого себя.

«Я отказался отвечать на вопросы о правах и привилегиях, предоставляемых каждому гражданину в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов», — сообщил бывший президент в заявлении, опубликованном примерно через час после того, как его кортеж прибыл в офис генерального прокурора в Нижнем Манхэттене для дачи показаний.