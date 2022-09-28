Apple отказалась от увеличения производства iPhone 14 из-за низкого спроса

Американская компания Apple решила не наращивать объемы производства смартфонов линейки iPhone 14 из-за невысокого спроса на данную модель, поступившую в продажу две недели назад. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, компания уведомила поставщиков комплектующих, что не будет увеличивать производство смартфонов iPhone 14 на 6 млн единиц во второй половине этого года. До конца года компания намерена выпустить 90 млн устройств, что "примерно соответствует" уровню предыдущего года.

Согласно Блумберг, на китайском рынке смартфонов, который является крупнейшим в мире, объем покупок iPhone 14 по итогам первых трех дней после его выхода в продажу оказался на 11% ниже, чем у iPhone 13 в прошлом году. Ожидается, что мировой рынок смартфонов в этом году сократится на 6,5%, до 1,27 млрд единиц, добавляет агентство.

В понедельник делийская газета "Хиндустан таймс" сообщила, что Apple приступила к производству iPhone 14 в Индии. Компания долгое время выпускала большую часть своих смартфонов в Китае, однако стремилась найти альтернативы в связи с осложнением отношений между правительствами США и КНР.

В США iPhone 14 и iPhone 14 Plus продаются за $799 и $899 соответственно.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику. Ее рыночная капитализация, по оценкам биржи Nasdaq, составляет в настоящее время $2,42 трлн.