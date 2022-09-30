США готовы совместно с Британией противодействовать "нерыночным" методам Китая

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай на консультациях с министром внешней торговли Великобритании Кеми Бэйднок выразила готовность совместно противодействовать якобы нерыночным методам Китая в сфере экономики. Об этом говорится в заявлении, распространенном аппаратом Тай, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, Тай и Бэйднок на состоявшейся в режиме онлайн встрече обсудили пути "укрепления двусторонних торговых связей". Тай "также заострила внимание на возможности продолжить на нескольких площадках совместную работу по реагированию на общие проблемы, вызванные нерыночной экономической политикой и методами КНР, а также на принуждение в сфере экономики", уточняется в заявлении.

Должностные лица США неоднократно утверждали, что Китай проводит "нерыночную" экономическую политику. В июле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что считает некорректными и не соответствующими действительности утверждения министра финансов США Джанет Йеллен относительно этого.