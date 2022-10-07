Байден заявил об угрозе «ядерного Армагеддона»

Президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия при условии, что ситуация продолжит развиваться так, как она развивается в настоящий момент, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По словам Байдена, перед миром впервые со времен Карибского кризиса стоит прямая угроза применения ядерного оружия. Он утверждает, что это произойдет в случае, если ситуаций действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому развивается в текущий момент.

Президент Штатов подчеркнул, что «достаточно хорошо» знает президента Российской Федерации Владимира Путина. По мнению Байдена, Путин «не шутит, когда утверждает о потенциальном использовании тактического ядерного оружия».