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Блинкен выступил за ускорение вступления Швеции и Финляндии в НАТО

США Материалы 20 января 2023 06:18 (UTC +04:00)
Блинкен выступил за ускорение вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора со шведским коллегой Тобиасом Биллстремом заявил, что выступает за быстрое вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает госдепартамент, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Госсекретарь подтвердил поддержку США вступления Швеции и Финляндии в НАТО и важность скорейшей ратификации вступления этих стран союзниками", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Блинкен в ходе разговора "подчеркнул твердую уверенность США в том, что Швеция и Финляндия полностью готовы присоединиться к альянсу".

"Блинкен и Биллстрем подчеркнули приверженность трансатлантическому партнерству и прочным двусторонним отношениям между США и Швецией", - сообщает госдеп.

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