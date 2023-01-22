В США трем морпехам предъявили обвинения за участие в штурме Капитолия

Трое действующих военнослужащих Корпуса морской пехоты ВС США, которые принимали участие в штурме Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа, предстанут перед судом. Об этом сообщает в субботу газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации издания, в среду официальные обвинения в незаконном проникновении в Капитолий и нарушении общественного порядка были предъявлены капралу Мике Кумеру, сержанту Джошуа Абейту и сержанту Доджу Дейлу Хеллонену. По данным суда, 6 января они, действуя вместе, проникли в Капитолий и находились там 52 минуты. Кумер в переписке, обнаруженной в его телефоне, утверждал, что президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году были фальсифицированы, и заявлял, что ждет "второй гражданской войны". Военнослужащие внутри Капитолия, как следует из записей видеонаблюдения, занимались вандализмом.