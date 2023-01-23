Полиция окружила фургон с подозреваемым в стрельбе в Калифорнии

Спецподразделения полиции окружили фургон, в котором, предположительно, находится устроивший стрельбу в городе Монтерей-Парк (штат Калифорния, США) в субботу. Об этом в воскресенье сообщило местное отделение телеканала CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, подозреваемый предпринял попытку самоубийства.

"Человек внутри [машины] мертв", - сказал ведущий телеканала ABC, отметив, что пока нет подтверждения того, что умерший является именно тем человеком, которого разыскивает полиция в связи со стрельбой в Монтерей-Парке.

Факт смерти подозреваемого был установлен после того, как полиция разбила окна фургона и проникла внутрь транспортного средства.