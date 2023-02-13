Citigroup намерена продать свое мексиканское подразделение

Одна из крупнейших американских финансовых корпораций Citigroup близка к завершению сделки по продаже своего подразделения в Мексике. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times, уточнив, что сумма сделки может составлять от $6 до $8 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, миллиардер Херман Ларреа, владеющий крупнейшей горнодобывающей компанией в Мексике Grupo Mexico, ведет переговоры о покупке розничных банков Banamex, принадлежащих Citigroup. Вместе с тем, как отмечает газета, до сих пор нет гарантий достижения сторонами соглашения.

В Citigroup в свою очередь отметили, что корпорация "ведет активный диалог" и "удовлетворена прогрессом", а также "по-прежнему стремится идти по пути, который максимизирует стоимость" для ее акционеров.

Решение о продаже активов является частью обновленной стратегии американской корпорации по уходу с рынков розничного банковского бизнеса, в рамках которой Citigroup покинет Мексику и 13 других стран в Азии и Европе. Ранее сообщалось, что компания также сворачивает свой банковский розничный бизнес в Китае.

В августе 2022 года Citigroup объявила о поэтапном сворачивании розничного бизнеса в РФ и бизнеса по работе с российскими малыми и средними предприятиями. Тогда же сообщалось, что затраты Citigroup в связи с этим процессом составят примерно $170 млн в течение около полутора лет. Процесс сворачивания бизнеса начался в третьем квартале 2022 года.