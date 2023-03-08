В США считают, что Иран не принимал решение приступить к разработке ядерного оружия

Соединенные Штаты Америки считают, что Иран не принимал решение приступить к разработке ядерных вооружений. Это подтвердила в среду директор национальной разведки США Эврил Хейнс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас сохраняется обеспокоенность [по поводу иранской ядерной программы]. Вы видели отчет [американской разведки] и признаки того, что они (власти в Тегеране - прим. ТАСС) приближаются [к потенциальным военным ядерным разработкам]: на данном этапе без решения [приступить к такой деятельности], [в этом заключается] наша оценка", - сообщила Хейнс, выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.