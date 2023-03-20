Трамп обвинил прокурора округа Нью-Йорк во вмешательстве в президентские выборы

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил прокурора округа Нью-Йорк Алвина Брэгга во "вмешательстве в президентские выборы" после начала расследования в отношении экс-хозяина Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Именно окружной прокурор Манхэттена нарушает закон, <...> обвиняя бывшего президента <...> в преступлении, которого нет. Алвин Брэгг должен понести ответственность за преступление - "вмешательство в президентские выборы", - написал Трамп в понедельник в социальной сети Truth Social.

"Даже демократам не нравится то, что происходит <...>. Это продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен", - добавил он.