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Трамп обвинил прокурора округа Нью-Йорк во вмешательстве в президентские выборы

США Материалы 20 марта 2023 20:20 (UTC +04:00)
Трамп обвинил прокурора округа Нью-Йорк во вмешательстве в президентские выборы

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Бывший президент США Дональд Трамп обвинил прокурора округа Нью-Йорк Алвина Брэгга во "вмешательстве в президентские выборы" после начала расследования в отношении экс-хозяина Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Именно окружной прокурор Манхэттена нарушает закон, <...> обвиняя бывшего президента <...> в преступлении, которого нет. Алвин Брэгг должен понести ответственность за преступление - "вмешательство в президентские выборы", - написал Трамп в понедельник в социальной сети Truth Social.

"Даже демократам не нравится то, что происходит <...>. Это продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен", - добавил он.

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