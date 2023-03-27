NYT: исходный код Twitter оказался в открытом доступе

Часть исходного кода социальной сети Twitter была выложена в интернет и находилась в открытом доступе в течение нескольких месяцев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, данные были доступны для пользователей на онлайн-площадке для разработчиков программного обеспечения GitHub, утечку информации компания Twitter устранила лишь в пятницу. Понимания относительно того, как долго исходный код находился в открытом доступе, пока нет.

Помимо требования к GitHub удалить данные, Twitter через суд Северного округа штата Калифорния запросил у платформы данные пользователя, который опубликовал часть исходного кода, а также тех, кто его скачивал.

В Twitter ведется внутреннее расследование, в социальной сети предполагают, что человек, выложивший в Сеть исходный код, покинул компанию в прошлом году.

27 октября 2022 года Илон Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил несколько членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.