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Глава Пентагона надеется на сотрудничество с Финляндией в рамках НАТО

США Материалы 5 апреля 2023 04:41 (UTC +04:00)
Глава Пентагона надеется на сотрудничество с Финляндией в рамках НАТО

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Глава Пентагона Ллойд Остин надеется на активное сотрудничество в рамках НАТО с Финляндией, вступившей в альянс накануне, а также скорейшего вступления в НАТО Швеции, заявил Пентагон, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я с нетерпением жду совместной работы с Финляндией в качестве союзника и скорейшего присоединения Швеции к альянсу", - отметил Остин.

Он добавил, что "мы продолжим неотложную и жизненно важную работу для поддержки сил свободы, защиты каждого дюйма территории НАТО и построения более безопасного мира".

По словам шефа Пентагона, в конце этого месяца он поедет в Швецию, "чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, а также их планы по вступлению в НАТО".

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