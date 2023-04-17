Пользователи в США сообщили о сбоях в работе Netflix

Сбои в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в воскресенье в Соединенных Штатах. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, почти 14 тыс. пользователей отметили нарушения в работе Netflix.

Как отмечает портал, 83% обративших внимание на неполадки столкнулись с трудностями при просмотре видео, 10% отмечают сбои в работе сайта, еще для 7% затруднен доступ к приложению сервиса.

Netflix - компания, которая предлагает для просмотра фильмы и сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году. С 2013 года производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также фильмы и телепрограммы. Сервис действует почти в 200 странах. В 2022 году компания объявила об уходе с российского рынка.