Мадрид и Вашингтон подписали соглашение о размещении дополнительных эсминцев США в Испании

Испания и США согласовали размещение на военно-морской базе Рота в королевстве еще двух американских эсминцев. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе Министерства обороны Испании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В штаб-квартире ведомства в Мадриде соглашение подписали глава Минобороны королевства Маргарита Роблес и посол США Джулисса Рейносо. Новая договоренность "позволяет расширить разрешение на размещение на военно-морской базе Рота с четырех до шести кораблей без изменения задач, типов сил или максимальных уровней сил как для гражданского персонала, так и для военного персонала США", уточняется в коммюнике.

Отмечается, что соглашение подписали в рамках обязательств, отмеченных по итогам встречи президента США Джо Байдена и председателя правительства Испании Педро Санчеса в июне прошлого года в Мадриде. Ожидается, что первый дополнительный корабль прибудет в королевство в 2024 году, второй - в ближайшие годы.

"Таким образом, Испания и США подтверждают свою приверженность Североатлантическому альянсу в этом новом контексте войны на Украине и обстановке безопасности в Европе, разделяя при этом свою обеспокоенность ситуацией в Средиземноморье и Африке", - уточнили в Минобороны.

Соглашение было подписано в преддверии визита Санчеса в Вашингтон. На 12 мая у него запланирована встреча с Байденом.