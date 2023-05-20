Байден решил назначить координатора по санкциям помощником госсекретаря США по Европе

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру координатора санкционной политики американского внешнеполитического ведомства Джеймса О'Брайена на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как утверждается в документе, О'Брайен "руководил масштабной и успешной санкционной программой и выступал в роли советника по ряду вопросов, включая мирные переговоры в Европе, соглашения в научной и экологической сферах, постсоветские преобразования в России и в Украине и инициативы по проведению расследования и преследованию лиц, несущих ответственность за военные преступления".

В новом качестве кандидатура О'Брайена должна теперь быть утверждена Сенатом Конгресса США. В этом случае в американском внешнеполитическом ведомстве он будет курировать, в частности, вопросы, касающиеся отношений с Россией.

О'Брайен в 2015-2017 годах (при администрации Барака Обамы) был спецпосланником президента США по вопросам освобождения американских заложников за рубежом. В 1989-2001 годах являлся сначала старшим советником госсекретаря США Мадлен Олбрайт, а затем заместителем начальника отдела политического планирования Госдепартамента и спецпредставителем американского президента по Балканам. В заявлении отмечается, что он изучал русский и французский языки.

Помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии до конца марта являлась Карен Донфрид. О ее отставке ранее сообщил руководитель американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.