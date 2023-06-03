Госдепартамент США одобрил возможную продажи Нидерландам установок для запуска ракет

БАКУ /Trend/ - Государственный департамент США дал согласие на возможность продажи Нидерландам корабельных установок для запуска ракет Mk-41 и прочих систем на сумму около $110 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона в пятницу. Агентство ответственно за поставку военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, передает Trend.

В заявлении агентства говорится, что государственный орган по внешней политике США одобрил возможность продажи "систем вертикального пуска Mk-41 и связанного с ними оборудования на сумму около $110 млн" властям Нидерландов. По информации из Вашингтона, представители Нидерландов ранее запросили разрешение на приобретение у США восьми таких систем, а также соответствующего оборудования и запасных частей. Документ указывает на намерение Нидерландов использовать эти установки для оснащения своих военно-морских судов.