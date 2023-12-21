Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Конгресс США решил рассекретить информацию об НЛО за 25 лет

США Материалы 21 декабря 2023 05:11 (UTC +04:00)
Конгресс США решил рассекретить информацию об НЛО за 25 лет

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Конгресс США поддержал законопроект, позволяющий рассекретить информацию об НЛО. Об этом сообщает The New York Times, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что закон вступит в силу после того, как его подпишет президент США Джо Байден. Нововведение предполагает, что будут обнародованы государственные документы, которые касаются неопознанных аномальных феноменов, технологий неизвестного происхождения и нечеловеческого разума.

Документы должны публиковаться в течение 25 лет после создания, отмечает издание.

В финальную версию законопроекта, принятую конгрессом, добавлена оговорка, позволяющая не публиковать информацию, если президент решит, что она представляет угрозу национальной безопасности.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости