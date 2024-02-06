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Байден наложит вето на проект помощи Израилю без Украины – Белый дом

США Материалы 6 февраля 2024 04:39 (UTC +04:00)
Байден наложит вето на проект помощи Израилю без Украины – Белый дом

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект об оказании помощи Израилю, не включающий поддержку Украины и безопасность границ США, если его примет Конгресс, говорится в письменном заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома, передает Trend.

Отмечается, что администрация призывает обе палаты Конгресса отвергнуть эту политическую уловку и вместо этого быстро отправить на рассмотрение президента двухпартийный законопроект об обеспечении дополнительного финансирование национальной безопасности.

В управлении заявили, что американская администрация "категорически против" такого законопроекта, поскольку документ не предусматривает защиту границ США и поддержку Украины.

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