В Центре Гейдара Алиева открылась выставка грузинских художников (ФОТО)

27 июня 2018 23:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Центре Гейдара Алиева открылась выставка работ грузинских художников под названием «Текущая ситуация».

Выступая на церемонии открытия, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров сообщил, что выставка организована в рамках сотрудничества с Министерством культуры Грузии и Национальным музеем Грузии. Он отметил, что выставка позволяет ознакомиться с творчеством 25 художников, которые внесли вклад в развитие изобразительного искусства Грузии в 80-90-х годах прошлого столетия. Поблагодарив всех, кто принимал участие в реализации проекта, Анар Алакбаров выразил надежду на то, что выставка понравится и оставит приятные впечатления.

Куратор выставки Чарльз Меревезер в своем выступлении в первую очередь выразил глубокую признательность Фонду Гейдара Алиева и Центру Гейдара Алиева. «Основная цель выставки – ознакомить азербайджанскую общественность с искусством Грузии. Азербайджан и Грузия - важные государства региона. Тесные отношения между ними одновременно вносят вклад в популяризацию искусства», - сказал Чарльз Меревезер, сообщив о том, что два с половиной года жил в Грузии и изучал искусство этой страны. Он отметил, что в экспозицию, представленную в Центре Гейдара Алиева, вошли работы, относящиеся как к персональной, так и государственной коллекции.

Подчеркнув, что демонстрируемые на выставке произведения отражают перемены, происходившие в Грузии после 1985 года, Чарльз Меревезер сказал: «Если сравнить эти работы с искусством Нью-Йорка, Лондона и азиатского региона, то можно убедиться в том, что искусство, относящееся к 1980-1990-м годам и последующему периоду, представляет особый смысл. В других разделах выставки экспонируются произведения, относящиеся к 2000-2005 годам, когда Грузия переживала более тяжелые времена, чем в 1990-х годах. Мы станем свидетелями широкомасштабных изменений в искусстве».

Координатор выставки и куратор Грузинского национального музея Лика Маматашвили от имени Министерства культуры и Национального музея Грузии поблагодарила Центр Гейдара Алиева.

Выступившие на мероприятии художники сказали, что для них честь демонстрировать здесь свои произведения, подчеркнули, что эта выставка собрала деятелей искусства Грузии и Азербайджана. Было отмечено, что в 1970-е годы в Художественном училище в Грузии обучалась также азербайджанская молодежь, у которой были прекрасные отношения с грузинскими коллегами. Азербайджанские художники создают прекрасные произведения.

Автор экспонируемых на выставке фотографий Гурам Тшибахашвили сказал, что очень рад приезду в любимый город Баку и организации здесь выставки.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов оценил организованную в Центре Гейдара Алиева выставку как крупное событие в культурной жизни страны. Он высоко оценил произведения грузинских художников и рассказал о недавнем фестивале в Тбилиси.

Отметим, что в экспозиции «Текущая ситуация» представлены произведения Вахо Бугадзе, Левана Чогошвили, Малхаза Датукишвили, Гии Эдзгверадзе, Миши Гогричиани, Мамуки Джапаридзе, Темо Джавахишвили, Коте Джинчарадзе, Карло Качаравы, Кети Капанадзе, Ушанги Хумарашвили, Луки Ласареишвили, Майи Навериани, Коки Рамишвили, Лии Швелидзе, Муртаза Швелидзе, Коте Сулаберидзе, Олега Тимченко, Мамуки Цецхладзе, Майи Цецхладзе, Нико Цецхладзе, Гурама Цибахашвили, Теоны Джапаридзе, Илико Зауташвили и Даниэля Спехрина.

Период с конца 1970 года по 2000 год запомнился процветанием современного искусства в Грузии. Несмотря на значимость, этот период грузинского искусства мало известен и недостаточно изучен.

Выставка продлится до 26 августа.

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