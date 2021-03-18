Расследуется факт выдачи дипломов студентам Бакинского исламского университета
БАКУ /Trend/ - Расследуется факт выдачи студентам и признания дипломов Бакинского исламского университета.
Об этом в четверг сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, передает Trend.
По его словам, результаты будут оглашены после праздника Новруз.
«Свыше 4000 студентов, окончивших университет после 2000 года, желают получить диплом. Данный вопрос расследуется совместно с Государственным экзаменационным центром и другими профильными структурами», — добавил Эмин Амруллаев.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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