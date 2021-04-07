В Азербайджане предлагается передать TƏBİB одно из полномочий минздрава
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается передача Объединению по управлению медицинскими территориальным подразделениями (TƏBİB) ряда полномочий минздрава.
Как сообщает в среду Trend, данный вопрос отражен в изменении в закон "О защите здоровья населения".
Согласно изменению, предлагается передать TƏBİB полномочия по ведению государственного реестра лиц, имеющих право осуществлять медицинскую и фармацевтическую деятельность на территории Азербайджана, исходя из чего предлагается обеспечить доступ Объединения к реестру.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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