В Азербайджане предлагается передать TƏBİB одно из полномочий минздрава

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается передача Объединению по управлению медицинскими территориальным подразделениями (TƏBİB) ряда полномочий минздрава.

Как сообщает в среду Trend, данный вопрос отражен в изменении в закон "О защите здоровья населения".

Согласно изменению, предлагается передать TƏBİB полномочия по ведению государственного реестра лиц, имеющих право осуществлять медицинскую и фармацевтическую деятельность на территории Азербайджана, исходя из чего предлагается обеспечить доступ Объединения к реестру.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)