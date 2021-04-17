Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана в древнем албанском храме в селе Туг - Trend TV (ФОТО)

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана - преемницы Албанской автокефальной апостольской церкви на Кавказе - находятся в селе Туг Ходжавендского района.

Как сообщает спецкор Карабахского бюро Trend, в рамках визита члены религиозной общины посетили древний албанский храм в Туге.

Они также впервые совершают в нем религиозный обряд по случаю Пасхи.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)