Освобожденные территории Азербайджана очищаются от мин - репортаж Trend TV

ЗАНГИЛАН /Trend/ - На освобожденных от армянской оккупации азербайджанских землях высокими темпами ведутся работы по разминированию.

Сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию в первую очередь очищают от мин территории, где будут построены дороги, инфраструктурные объекты, проложены кабельные линии связи.

Позднее будут разминированы территории под пахотные земли.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend 29 апреля побывала в Зангиланском и Губадлинском районах, понаблюдала за процессом разминирования. Обнаруженные мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы были обезврежены.

Представляем читателям видеорепортаж съемочной группы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)