Обнаружены тела еще двух азербайджанских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести (ФОТО)

Азербайджан 22 мая 2021 11:31 (UTC+04:00)
Обнаружены тела еще двух азербайджанских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате проведенных оперативно - следственных мероприятий обнаружены тела еще двух азербайджанских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести.

Как сообщили в субботу Trend в Военной прокуратуре Азербайджана, в целях предотвращения дальнейших военных провокаций вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований против Азербайджана и обеспечения его территориальной целостности 27 сентября 2020 года под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева была начата контрнаступательная операция. Отечественная война завершилась 10 ноября 2020 года исторической победой Азербайджана и полной капитуляцией врага.

После подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года проводятся мероприятия по поиску пропавших без вести военнослужащих ВС Азербайджана.

В результате оперативно - следственных мероприятий были обнаружены и опознаны тела еще двух азербайджанских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести - старшего лейтенанта Ганбарли Ганбара Бахруз оглу и рядового - сверхсрочника Нагиева Парвиза Гюльоглан оглу.

Оперативно - следственные мероприятия продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Обнаружены тела еще двух азербайджанских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести (ФОТО) - Gallery Image
Обнаружены тела еще двух азербайджанских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести (ФОТО) - Gallery Image
Обнаружены тела еще двух азербайджанских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Обнаружены тела еще двух азербайджанских военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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